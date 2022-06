Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Tiere lieben diese Gärten, und Menschen sind beeindruckt von ihnen

Über 40 Obstbäume und viele Beerenbüsche wachsen im Garten von Renate Glas in Pöttmes. Er stieß beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag auf großes Interesse.

Plus Beim Tag der offenen Gartentür wird bewundert und gefachsimpelt. Zwei Gärten in Pöttmes und Igenhausen sind sehr unterschiedlich und haben doch etwas gemeinsam.

Von Gerlinde Drexler

Die dicken Früchte am Heidelbeerstrauch im Garten von Renate Glas fallen den Besuchern als Erstes auf. Auf rund 1000 Quadratmetern hat die 48-jährige Pöttmeserin vor allem Obstbäume und Beerensträucher angepflanzt. Es ist einer von vier Gärten im Landkreis Aichach-Friedberg, die beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag besichtigt werden konnten. Zwei davon im nördlichen Landkreis. Veranstaltet wird der Tag vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsverbänden, den schwäbischen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg.

