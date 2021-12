Tipps für den Advent im Wittelsbacher Land: Weihnachtsstimmung trotz Corona

Plus Digitaler Adventskalender und geschmückte Fenster: Mit kreativen Ideen kommt trotz Pandemie an vielen Orten im Wittelsbacher Land Weihnachtsstimmung auf.

Keine Weihnachtsmarkt, stattdessen strengere Corona-Regeln: Wegen der Pandemie müssen viele Menschen auf lieb gewonnene Weihnachtstraditionen verzichten. An diesen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg kommt trotz Pandemie Weihnachtsstimmung auf.