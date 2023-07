Aichach-Friedberg

Tipps für günstige Reisen: So können Familien beim Urlaub sparen

Auch an der Nordseeküste in Schillig (Niedersachsen) gibt es eine gemeinnützige Familienferienstätte. Dort können Familien zu fairen Preisen Urlaub machen.

Plus Reisen sind in jüngster Zeit deutlich teurer geworden. Wir haben einige, teils überraschende Tipps zusammengestellt, wie Familien ihre Urlaubskosten senken können.

Von Evelin Grauer

Ein gemeinsamer Urlaub in den Sommerferien kann Familien schnell mehrere Tausend Euro kosten. Nicht zuletzt die Inflation und hohe Energiekosten haben in der Reisebranche zu durchschnittlichen Preissteigerungen von gut 20 Prozent geführt. Auch im Wittelsbacher Land können sich diese Preise längst nicht mehr alle Familien leisten. Auf den Urlaub verzichten wollen aber die wenigsten. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, wie Familien bei der Urlaubsreise sparen können.

Gemeinnützige Familienferienstätten: Über 80 Familienferienstätten in ganz Deutschland sind in der Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienerholung (BAG FE) organisiert. Diese Häuser sind speziell auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern zugeschnitten und befinden sich am Meer, in den Bergen, an Seen, im Wald – eben an besonders erholsamen Orten. Die Familienferienstätten werden unter anderem von der Diakonie Deutschland, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Eine enge Zusammenarbeit gibt es mit dem Kolpingwerk. In den Familienferienstätten stehen nicht Konsum und Kommerz im Vordergrund, sondern die Begegnung mit anderen Familien und die Stärkung der eigenen Familie. Pädagogische Angebote gehören zum Konzept. Ein besonders beliebtes Haus in Bayern ist das Kolping-Familienhotel Allgäuhaus in Wertach mit jährlich rund 42.000 Übernachtungen.

