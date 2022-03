Tipps von Profis: Wie man das Klima schützen und Kosten sparen kann

Vier Modernisierungstage zeigen in Aichach-Friedberg auf, wie Bürger Gebäude sanieren können und welche Heizanlagen energieeffizient sind. Experten geben dazu online Tipps.

Energie und damit Kosten sparen, Energiesicherheit und vor allem Klimaschutz – das ist seit Jahren eine Überlebensfrage. Und nicht nur für übermorgen, schon für heute, wie der Krieg gegen die Ukraine brutal vor Augen führt. Es gilt mehr denn je, so viel fossile Energie wie nur möglich einzusparen. Eine Reihe von Wegen dazu zeigen in der kommenden Woche die Modernisierungstage des Wittelsbacher Landes auf. „Gebäude energieeffizient sanieren“ oder „Heizen mit erneuerbaren Energien“ – das sind zwei der Themen bei der zweiten digitalen Veranstaltung für den Landkreis Aichach-Friedberg. Diese finden laut einer Mitteilung des Landratsamtes in Aichach von Montag, 7. März, bis Donnerstag, 10. März, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr online statt.

Programm: Informationen zu Gebäudemodernisierung, zum individuellen Sanierungsfahrplan sowie zu möglichen Förderungen stehen am Montag auf dem Programm. Am Dienstag, 8. März, geht es ums Heizen, Schwerpunkt ist die Wärmepumpe. Ganz im Zeichen der erneuerbaren Energie steht dann der Mittwoch, mit Themen wie Photovoltaik, Speicher und das Solarpotenzialkataster. Zum Abschluss wird am Donnerstag der Umweltpreisträger des Landkreises, Werner Friedl, über das Gebäudeenergiegesetz und die Auswirkungen auf Bauvorhaben referieren. Im Anschluss berichten die Aussteller über ihre Angebote und stehen für Fragen zur Verfügung. Kurze Videos, Ausstellerinformationen und Praxisbeispiele sind jederzeit abrufbar.

Teilnahme: Die Veranstaltung wird vom Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land über die Online-Plattform Zoom durchgeführt. Eine Teilnahme ist auch per Telefon möglich. Der notwendige Link zur kostenlosen Teilnahme kann über www.modernisierungstage.de angefordert werden. Aktuelle Informationen gibt es auch auf: https://www.facebook.com/modernisierungstage/.

Sanierung im Kreis Aichach-Friedberg: Nachhaltigkeit, Einsparpotenziale, Fahrplan

Montag: Thema Gebäudehülle Zum Start der Digitalen Modernisierungstage im Wittelsbacher Land am Montag, 7. März, dreht sich alles um das Thema Gebäudehülle. Um 18 Uhr eröffnet Landrat Klaus Metzger die Digitalveranstaltung, anschließend informiert die Verbraucherzentrale Bayern zu den Themen „Das zahlt sich aus – energieeffiziente Sanierung“ und „Förderprogramme optimal nutzen“. Zum Abschluss gibt es einen Vortrag der Bayerischen Architektenkammer zur „Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung“. Beim ersten Vortrag wird es unter anderem um den Sanierungsfahrplan gehen, der dem Hausbesitzer nicht nur einen verständlichen Überblick auf die Ergebnisse der Energieberatung gibt, sondern auch über die Energieeffizienzmaßnahmen und ihre Einsparpotenziale. Der Sanierungsfahrplan berücksichtigt die persönlichen Ziele des Bauherrn. Ob In-Einem-Zug- oder Schritt-für-Schritt-Sanierung, der individuelle Sanierungsfahrplan zeigt auf, in welcher Reihenfolge die Modernisierung erfolgen kann, damit sie so effizient wie möglich ist und gleichzeitig zu den Bedürfnissen des Bauherrn passt. Einen solchen Fahrplan erstellen zu lassen ist förderfähig, zudem sind erhöhte Fördersätze bei der Umsetzung möglich.

Dienstag: Thema Wärmepumpe Am zweiten Themenabend der digitalen Modernisierungstage am Dienstag, 8. März, beraten Fachleute ab 18 Uhr über das Heizen mit erneuerbaren Energien. Wird eine neue Heizung benötigt, stellt sich die Frage, welche Technologie beziehungsweise Wärmequelle individuell am besten passt. Der Zustand des Gebäudes ist zu berücksichtigen, genauso wie das jeweilige Heizverhalten oder der mögliche Zugang zu bestimmten Energieträgern. Andreas Skripietz von der Bundesstiftung Umwelt, einem Partner des Modernisierungsbündnisses Wittelsbacher Land, wird zunächst einen Überblick geben über Wärmepumpen (Geothermie oder Umweltthermie), Solarthermie, Holz, Biogas sowie sonstige Biomasse. Anschließend berichten ein Wärmepumpenhersteller und eine lokale Handwerksfirma über die Möglichkeiten der Umsetzung. (AZ, cli)

