Aichach-Friedberg

vor 45 Min.

Unfall bei Allenberg: Darum ist der Vorwurf der fahrlässigen Tötung vom Tisch

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag ist eine junge Frau bei Allenberg bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Plus An Ostern ist eine junge Frau bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Aufgrund des Gutachtens müssen sich Fahrer und Beifahrer nur wegen Unfallflucht verantworten.

Von Marina Wagenpfeil

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 zwischen den Schiltberger Ortsteilen Allenberg und Höfarten (Landkreis Aichach-Friedberg) an Ostern startet am Montag nun der Prozess gegen den Fahrer und seinen Beifahrer am Amtsgericht Augsburg. Entgegen der ursprünglichen Anklage ist der Vorwurf der fahrlässigen Tötung gegen den Fahrer allerdings längst vom Tisch. Grund ist das Ergebnis des Unfallgutachtens, das die beiden Brüder aus dem Landkreis Freising entlastet.

