Tomaschko und Zinnecker sollen bei Wahl 2023 wieder kandidieren

Plus Der Führungskreis der CSU Kreis Aichach-Friedberg empfiehlt den Delegierten, den Landtagsabgeordneten und den Bezirksrat wieder als Direktkandidaten zu nominieren.

In der erweiterten Kreisvorstandssitzung der CSU sind die Weichen für das Wahljahr 2023 gestellt worden: Der Abgeordnete Peter Tomaschko soll wieder als Direktkandidat für den Landtag und Bezirksrat Tomas Zinnecker für den Bezirkstag im Stimmkreis 703 (deckungsgleich mit dem Landkreis Aichach-Friedberg) antreten. Das haben der Kreisvorstand, alle Ortsvorsitzenden, die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften sowie die CSU-Bürgermeister im Wittelsbacher Land den Delegierten laut einer Mitteilung der Partei einstimmig vorgeschlagen. Die eigentliche Nominierungsversammlung findet in zu einem späteren Zeitpunkt statt. Dann werden auch die Listenkandidaten der Partei gewählt. Ein konkreter Termin für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres ist noch nicht festgelegt. Traditionell ist es aber ein Sonntag nach den großen Ferien im September.