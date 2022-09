Aichach-Friedberg

18:37 Uhr

So reagieren Menschen aus dem Landkreis auf den Tod der Queen

Plus Nach dem Tod der Queen ist auch in Aichach-Friedberg die Trauer groß. Wie ein Aichacher aus Cambridge und die Tochter der Pöttmeser Kulturreferentin in England diese Tage erleben.

Von Nicole Simüller

Vor zweieinhalb Wochen war John Chaffe noch in England. Mit seiner ältesten Tochter und deren zwei Buben machte er Fotos vor dem Buckingham-Palast. Dort, wo nach dem Tod der Queen nun immer mehr Menschen Blumen niederlegen und in stillem Gedenken innehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

