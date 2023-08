Über eine halbe Million Euro für Sport- und Schützenvereine im Kreis

Plus Der Freistaat unterstützt die Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg. Verdopplung von Pauschale und Zuschuss für Mitgliederzahl soll Energiepreissteigerungen ausgleichen.

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis erhalten für dieses Jahr einen Zuschuss von rund 545.000 Euro vom Freistaat – mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2022 (rund 265.000 Euro). Das teilten die Landtagsabgeordneten der Region mit. Insgesamt fördert die Bayerische Staatsregierung den Vereins-Sportbetrieb heuer mit über 42 Millionen Euro.

Die Zuwendungen werden gemäß der Sportförderrichtlinie des Landes Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage ist zum einen die Zahl der erwachsenen Vereinsmitglieder und die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Behinderten, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der lizenzierten Übungsleiter bei einem Verein. Pro Mitgliedereinheit liegt der Förderbetrag bei 60 Cent. Schon in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wurden die Vereinspauschale verdoppelt und den Vereinen 58 Cent pro Fördereinheit beziehungsweise ein Gesamtbetrag von 40 Millionen Euro gewährt. Der Zuschuss für 2022 entsprach wieder den „Vor-Corona-Summen“ von 2018 und 2019.