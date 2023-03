Aichach-Friedberg

Über zwei Millionen Euro mehr Zuschuss für die Realschul-Sanierung

Plus Der Freistaat stellt deutlich mehr Geld für die grundlegende Sanierung des Anbaus an die Wittelsbacher-Realschule in Aichach in Aussicht als vom Landkreis bislang kalkuliert.

Mit guten Nachrichten zu Bauprojekten wird der Bauausschuss des Kreistags nicht verwöhnt. In der Regel wurden Bauvorhaben zuletzt immer teurer als geplant, es mangelte manchmal an Angeboten oder beauftragte Baufirmen machten Nachträge geltend. Auch die seit Jahren diskutierte Sanierung des Anbaus an die Wittelsbacher-Realschule in Aichach tanzte da bislang nicht aus der Reihe. Nach mehreren Kostensteigerungen, zuletzt um satte drei Millionen auf nun 17,5 Millionen Euro und insgesamt mit einem Aufschlag von 40 Prozent in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren, hatte Rainer Hurler, Leiter des Bauamtes am Landratsamt, diesmal eine frohe Botschaft bei der jüngsten Sitzung zu verkünden. Der Zuschuss des Freistaats fällt deutlich höher aus als kalkuliert. Statt 44 Prozent der förderfähigen Kosten stellt die Regierung von Schwaben gleich 58 Prozent in Aussicht. Das macht in Euro 2,4 Millionen mehr, mit jetzt 6,7 Millionen.

