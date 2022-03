Ukraine: Die Hilfsbereitschaft im Wittelsbacher Land bleibt ungebrochen

Plus Spangler Touristik aus Pöttmes und die Aichacher Fahrschule Schenk haben Hilfstransporte gestartet - und bringen Flüchtlinge mit. Helfen kann jeder.

Es hat nur einen Tag gedauert von der Idee bis zum Start zweier Busse randvoll mit Hilfsgütern von Pöttmes an die polnisch-ukrainische Grenze. Auf dem Rückweg nahmen die Busse von Spangler Touristik 80 Kriegsflüchtlinge mit nach Deutschland. Das ist knapp zwei Wochen her. Doch Inhaberin Margarete Felbier kann die Hilfsbereitschaft immer noch kaum fassen. Es ist ein Beispiel von vielen im Wittelsbacher Land, seit Putin den Angriffskrieg gestartet hat.