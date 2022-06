Ukraine-Flüchtlinge erhöhen Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land

Im Juni sind in Aichach-Friedberg 2190 Menschen arbeitslos gemeldet - 500 mehr als im Vormonat. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt dennoch entspannt.

Normalerweise belebt der Sommer den Arbeitsmarkt. Im Juni sinken deshalb in der Regel die Arbeitslosenzahlen. Das ist diesmal ganz anders. Die Agentur für Arbeit Augsburg meldet am Donnerstag in ihrer aktuellen Monatsbilanz, dass die Zahlen "ungewöhnlich stark nach oben" gehen. Diese Entwicklung betrifft auch den Landkreis Aichach-Friedberg. Hier hat sich die Zahl der Arbeitslosen um fast 30 Prozent erhöht. Trotzdem gibt es keinen Anlass zur Sorge.

Im Juni waren 2190 Menschen im Wittelsbacher Land arbeitslos gemeldet. Das waren exakt 499 Arbeitslose mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,2 im Mai auf nunmehr 2,8 Prozent. Im Vorjahr lag sie bei 2,6 Prozent. Ein genauer Blick auf die Zahlen macht die Ursache für den Anstieg sichtbar. Erstmals machen sich Ukraine-Flüchtlinge in der Statistik bemerkbar.

Seit 1. Juni können Ukrainer Hartz IV in Deutschland beantragen

Seit 1. Juni können Männer und Frauen aus dem kriegsgebeutelten Land Leistungen aus der Grundsicherung, bekannt als Hartz IV, beantragen. Das haben bereits viele Ukrainerinnen und Ukrainer getan, aber längst noch nicht alle. Die Arbeitsagentur spricht deshalb von einer "ersten Momentaufnahme". Sie erwartet eine weitere Zunahme. Die ist jetzt schon eindrucksvoll.

Im Wittelsbacher Land sieht die so aus: Im sogenannten Sachgebiet II, also bei den Hartz-IV-Empfängern, ist die Zahl der Betroffenen seit Mai um 552 auf 1088 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 484 Personen mehr - ein Plus von 80,1 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen Ausländer ist um 443 auf 894 gestiegen und hat damit um 98,2 Prozent zugenommen.

Auch bei den jungen Leuten nimmt die Arbeitslosigkeit zu

Ein Plus von 31,7 Prozent wurde bei den jungen Leuten unter 25 Jahren verzeichnet. Bei Langzeitarbeitslosen wurde ein Rückgang verzeichnet (minus 17,4 Prozent), ebenso bei den Schwerbehinderten (minus 14,8 Prozent).

Wird die sogenannte Unterbeschäftigung mit einkalkuliert, also auch Menschen etwa in der Weiterbildung oder in Eingliederungsmaßnahmen, würde die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent liegen - 0,6 mehr seit Mai. Die gestiegene Arbeitslosenquote liegt laut Agentur aber immer noch im Korridor der Vollbeschäftigung. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt also trotzdem entspannt.

Das gilt nach wie vor auch für den Ausbildungsmarkt. Im Wittelsbacher Land stehen für 100 Bewerberinnen und Bewerber 182 Ausbildungsstellen zur Verfügung. Insgesamt sind 363 Stellen unbesetzt. Dem stehen 120 unversorgte Bewerber gegenüber.