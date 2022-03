Ukraine-Flüchtlinge können Züge der Bayerischen Regiobahn gratis nutzen

Die Bayerische Regiobahn, die auch die Paartalbahn-Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, nimmt Ukraine-Flüchtlinge kostenlos mit.

Ukraine-Flüchtlinge können die Züge der Bayerischen Regiobahn ( BRB), die die Paartalbahn-Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt betreibt, kostenlos nutzen. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung an.

Bayerische Regiobahn: Für kostenlose Mitnahme reicht ukrainischer Pass

Darin heißt es, das Unternehmen habe über das Wochenende alles Nötige dafür in die Wege geleitet. Für die kostenlose Mitnahme von Menschen aus der Ukraine reiche derzeit ein ukrainischer Pass oder Ausweis, und zwar in allen fünf Netzen der BRB. Geschäftsführer Arnulf Schuchmann wird mit den Worten zitiert: "Egal, ob diese armen Menschen zu Angehörigen, Freunden oder in eine der Aufnahmestellen für Geflüchtete wollen, mit uns kommen sie bis auf Weiteres kostenfrei dorthin."

Bayerische Regiobahn plant internen Aufruf für Sachspenden und Unterkünfte

Auch bei der Bayerischen Regiobahn arbeiten Menschen aus der Ukraine, die nun versuchen, ihre Angehörigen nach Deutschland zu holen. Ihnen stellt das Unternehmen dafür einen VW-Bus zur Verfügung, mit dem sie zur Grenze fahren können. Die Beschäftigten würden für die Rettung ihrer Angehörigen nach Möglichkeit aus dem Dienst genommen, damit keine Zeit verloren gehe. Intern will die BRB unter ihren Mitarbeitenden Aufrufe für Unterkünfte und Sachspenden starten. (AZ)