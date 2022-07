Ulrich Dreyer aus Aindling schafft einen Abschluss von 1,0 an der Mittelschule

Dreyer ist der beste M10-Absolvent im Landkreis Aichach-Friedberg. Der Landkreis zeichnet die besten Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus.

Der Landkreis und das Staatliche Schulamt haben 16 Schülerinnen und Schüler aus den Mittelschulen des Wittelsbacher Landes geehrt, die den besten Schulabschluss vorweisen konnten. Im Sitzungssaal im Landratsamt gratulierte Landrat Manfred Losinger, der den erkrankten Klaus Metzger vertrat, den Jugendlichen zu ihren Abschlüssen. Losinger lobte: „Ihr habt ein schwieriges Schuljahr hinter euch und trotzdem habt ihr hochkarätige Leistungen erzielt."

Weiter ließ Losinger die ausscheidenden Schülerinnen und Schüler wissen, dass die Einladung eine gute Tradition des Landkreises sei und dass sie nun ein großes Ziel erreicht hätten. Seine Empfehlung an die Schulabgängerinnen und -abgänger: „Machen Sie was aus Ihrem Leben“. Außerdem betonte der stellvertretende Landrat: „Wir warten auf neue Fachkräfte.“

Das Schuljahr steht erneut im Zeichen von Corona

Auch Schulamtsdirektorin Claudia Genswürger beglückwünschte die Jugendlichen zu ihren Leistungen. Den besten Abschluss schaffte Ulrich Dreyer in der M10 von der Mittelschule am Lechrain in Aindling mit einer glatten 1,0, gefolgt von Rebecca Dittrich (Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach) in der M10 mit einem Schnitt von 1,11. Beim Qualifizierten Abschluss waren Julia Krepold (Mittelschule Kühbach) und Lea-Maria Treffler (Mittelschule Sielenbach) mit jeweils einen Schnitt von 1,2 die besten Absolventen.

Genswürger stellte fest, dass es schon das dritte Jahr sei, bei dem man bei der Ehrung auf ein Schuljahr unter Corona zurückblicke. Positiv aus Sicht der Schulamtsdirektorin war, dass es keine Schulschließungen gegeben habe. Dennoch sei es kein einfaches Abschlussjahr gewesen. Mit Blick auf die zurückliegenden Monate erinnerte sie an Wechselunterricht, Distanzunterricht und Quarantänemaßnahmen. "Klassen und Lehrkräfte mussten in Quarantäne, Sportunterricht war lange Zeit gar nicht möglich, Musikunterricht fand mehr theoretisch als praktisch statt und das im Grund während des ganzen Schuljahres“, sagt Genswürger.

Die besten Mittelschüler im Landkreis 1 / 4 Zurück Vorwärts QA – Beste 2022 im Raum Aichach David Geizer, Schnitt 1,9, Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach; Sopha Geiger, Schnitt 1,8, Mittelschule Aindling; Valentina Murr, Schnitt 1,4, Mittelschule Hollenbach; Julia Krepold, Schnitt 1,2, Mittelschule Kühbach; Givara Saliba, Schnitt 1,6, Mittelschule Pöttmes; Lea-Maria Treffler, Schnitt 1,2, Mittelschule Sielenbach.

M10 – Beste im Raum Aichach Rebecca Dittrich, Schnitt 1,11, Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach; Ulrich Dreyer, Schnitt 1,0, Mittelschule am Lechrain Aindling.

QA – Beste 2022 im Raum Friedberg Josy Geiger, Schnitt 1,7, Mittelschule Dasing; Tonia Muchiru, Schnitt 1,6, Mittelschule Friedberg; Emana Beganovic, Schnitt 2,0, Mittelschule Kissing; Erza Zuka, Schnitt 1,7, Mittelschule Merching; Niklas Egger, Schnitt 1,3, Mittelschule Stätzling-Derching.

M10 – Beste 2022 im Raum Friedberg Daniel Kraus, Schnitt 1,44, Mittelschule Friedberg; Katja Völk, Schnitt 1,78, Mittelschule Kissing. (ech)

Positiv wertete die Schulamtsdirektorin die Digitalisierung der Schulen. Sie hob hervor, dass diese mit großen Schritten vorangetrieben worden sei. „Wurde beim ersten Lockdown im März 2020 noch Material per E-Mail verschickt oder zum Teil in Papierform ausgetauscht, war 2020/21 bereits echter digitaler Unterricht in Videokonferenzen möglich“, informierte Genswürger über den laufenden Fortschritt.

„Ihr habt ein Krisen-Schuljahr mit Bravour bestanden. Das soll euch Kraft und Selbstbewusstsein für euren weiteren Lebensweg geben. Wichtig dabei ist, den eigenen Kopf zu nutzen und selbstständig zu denken“, gab die Schulamtsdirektorin den Absolventen zum Schluss mit auf den Weg.

Unter den Gästen waren auch Brigitte Heigemeir von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und Rainer Genswürger Marktleiter und stellvertretender Regionaldirektor von der Stadtsparkasse Augsburg, die Preise für die besten Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellten.