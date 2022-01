Umfrage in Aichach: Halten Sie sich im Januar beim Essen zurück?

Plus Nach den Festessen der vergangenen Wochen steht bei vielen im Januar Enthaltsamkeit auf dem Plan. Wir haben Menschen in Aichach gefragt: Wie halten Sie das?

Ein besonderes Festessen, oft mit alkoholischen Getränken, gab es bei vielen während der Weihnachtsfeiertage und über Neujahr. Anschließend wurden noch Plätzchen geknabbert oder zum Kaffee der Stollen gegessen. Man ließ es sich gut gehen während der letzten Wochen im Jahr. Steht im Januar nun eher Enthaltsamkeit auf dem Speiseplan? Das wollten wir von Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen.