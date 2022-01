Aichach-Friedberg

05:58 Uhr

Umfrage in Aichach: Stecken Sie schon wieder im Alltagstrott?

Plus Die Tage zwischen Silvester und Neujahr sind eine gute Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen. Wir wollten von Menschen auf dem Stadtplatz wissen, ob sie schon wieder im Alltag angekommen sind.

Von Gerlinde Drexler

Die Zeit „zwischen den Jahren“ ist meistens eine Zeit, in der man durchatmen kann. Die Einkäufe sind erledigt, die Geschenke ein- und auch schon wieder ausgepackt. Zeit, zur Ruhe zu kommen. Nach dem Dreikönigstag ändert sich das für viele. Der Urlaub ist rum, und der Alltag beginnt wieder. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie noch in der Ruhephase sind oder schon im Alltagstrott.

