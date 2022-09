Aichach-Friedberg

Umgeschaut beim Berufsfindungstag: So schwierig ist die Berufswahl

Der Zuspruch zum Berufsfindungstag am Aichacher Gymnasium war enorm. Etwa 1600 Besucherinnen und Besucher kamen in die Vierfachturnhalle.

Der Berufsfindungstag des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach am Samstag war ein voller Erfolg. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn waren alle Parkplätze an der Vierfachturnhalle des Gymnasiums in Aichach vollständig belegt. Bis zum Ende hatten rund 1600 Besucherinnen und Besucher – Schülerinnen und Schüler mit Ihren Eltern, Freunden und Verwandten – die Veranstaltung besucht.

