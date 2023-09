Unbekannte stehlen Baustellengeräte aus Rohbau in Affing

Die Aichacher Polizei meldete zuletzt mehrere Einbrüche im Landkreis-Norden. Jetzt schlagen die Täter in Oberbernbach und Affing zu und richten erheblichen Schaden an.

Schon mehrfach hat die Aichacher Polizei im September Einbrüche oder Einbruchsversuche gemeldet. Auch am vergangenen Wochenende kam es wieder zu zwei derartigen Fällen. Einer ereignete sich im Aichacher Stadtteil Oberbernbach, einer in Affing. In beiden Fällen richteten die Täter jeweils Sachschaden im vierstelligen Bereich an. Und auch die Beute lag an beiden Orten im vierstelligen Bereich.

Nach Polizeiangaben wurde am Freitag, 8. September, gegen 22.15 Uhr ein Einfamilienhaus in der Frühlingsstraße in Oberbernbach angegangen. Der oder die bis dato unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch die Täter entstand zudem ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

In Affing brechen Täter in Rohbau ein

In Affing schlugen die Täter in einem Rohbau zu. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich in der Nacht auf Montag ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus. Sie entwendeten dort diverse Baustellengeräte und elektrische Artikel. Der Beuteschaden wurde auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter in Oberbernbach oder Affing geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/89890 zu melden.

Ebenfalls am Wochenende hatte es im Pöttmeser Ortsteil Echsheim einen Einbruchversuch in eine Wohnung gegeben. Wenige Tage davor hatte die Polizei einen Einbruch in Pöttmes und einen Einbruchversuch in ein Doppelhaus in Aichach gemeldet. (AZ)