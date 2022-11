Unbekannter stiehlt Stromkabel eines Kinderkarussels

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Stromkabel eines Kinderkarussells auf dem Aindlinger Kathreinmarkt gestohlen. Fahren konnte es trotzdem.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das 50 Meter lange Stromkabel eines Kinderkarussells auf dem Kathreinmarkt in Aindling gestohlen. Das Kabel war entlang des Fußgängerwegs am Marktplatz verlegt. Dank eines Ersatzkabels konnten die Kinder dann trotzdem Karussell fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Diebstahl war aufgefallen, als das Fahrgeschäft am Sonntagmorgen nicht startete. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro (inaw).