Unfall bei Allenberg: Nach der Festnahme des Fahrers fragen viele nach dem Warum

Wer nachts mitten auf der Strasse läuft, obwohl nebendran ein Radweg ist, kann ja wohl nicht mehr halbwegs nüchtern sein. Dieser Unfall hätte jedem anderen Autofahrer auch passieren können. Niemand rechnet doch damit, dass jemand auf der Strasse läuft, statt nebendran auf dem Radweg. Und in der Dunkelheit sieht man die Leute auch viel zu spät. Tja, und wenn man dann als Autofahrer auch vielleicht ein Bier getrunken hat, ist man schon den Führerschein los. Da ist es verständlich, dass man abhaut. Was natürlich trotzdem in keinster Weise in Ordnung ist.

Antworten Melden Permalink