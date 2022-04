Unfall bei Allenberg: Nach Festnahme des Fahrers fragen viele nach dem Warum

Plus Die Festnahme des Unfallverursachers nach dem tödlichen Unfall bei Allenberg sorgt in Aichach-Friedberg für Erleichterung. Viele Fragen bleiben aber weiterhin offen.

Fünf Tage nach dem tödlichen Unfall zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg) in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag haben sich der Autofahrer und sein Beifahrer bei der Polizei gestellt und sind damit einer Festnahme zuvorgekommen. Dass nun feststeht, wer für den Tod der 23 Jahre alten Frau verantwortlich ist, sorgt in der Region für Erleichterung. Doch der Schock und die Wut über den Unfall und die Unfallflucht sitzen immer noch tief.