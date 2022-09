Unterbringung in Psychiatrie: Beschuldigte legt Berufung ein

Nach einer Messerattacke auf eine Wirtin hat das Landgericht eine weitere Unterbringung der 51-Jährigen angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Beschuldigte im Verfahren wegen versuchten Totschlags in einer Gaststätte im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg legt Berufung gegen das am Dienstag verkündete Urteil der achten Strafkammer des Landgerichts Augsburg ein. Das teilt ihr Verteidiger Jürgen Steppe auf Nachfrage mit. Damit bleibt das Urteil weiterhin nicht rechtskräftig.

Gericht sieht bei der Beschuldigten Wiederholungsgefahr

Das Gericht hatte entschieden, dass die 51 Jahre alte Beschuldigte, die als Küchenhilfe in dem Betrieb arbeitete, zum Tatzeitpunkt wegen einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig war. Sie war mit einem Messer auf die Wirtin losgegangen. Außerdem argumentierte der Richter in Anlehnung an das Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen, dass eine weitere Unterbringung notwendig sei, weil von der Beschuldigten aufgrund ihrer psychischen Störung weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe.

Bereits bei der Verkündung und Erläuterung des Urteils deutete die 51-Jährige an, dass sie das Urteil nicht akzeptieren werde. Bis das Revisionsverfahren beendet ist, werden mehrere Monate vergehen. Dabei werden nicht die tatsächlichen Umstände des Falls untersucht, sondern lediglich das Urteil auf Rechtsfehler überprüft. Währenddessen bleibt die Beschuldigte im psychiatrischen Krankenhaus.