Unternehmen müssen sich attraktiver für Auszubildende machen

Dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, weil geeignete Bewerberinnen und Bewerber fehlen, ist ein offenes Geheimnis. Zwar lässt sich in einigen Berufen sogar wieder ein leichter Zuwachs an Auszubildenden erkennen. Bei insgesamt zu wenig Nachwuchs gehen einige Unternehmen aber dennoch leer aus. Dabei sind die, die es dann trifft, nicht immer ganz unschuldig.

Sind weniger potenzielle Auszubildende auf dem Markt, bedeutet das für Firmen vor allem eines: Die Konkurrenz um die Nachwuchskräfte wird größer. Die Zeiten, in denen sich die Unternehmen nur die Kirschen auf der Sahnetorte herauspicken konnten, sind längst vergangen. Gerade Betriebe, die noch auf alten Standards beharren und nicht von ihren hohen Ansprüchen von einst herunterkommen wollen, bleiben über kurz oder lang auf der Strecke. Denn: Es ist längst kein Arbeitgebermarkt mehr, sondern ein Arbeitnehmermarkt.

Ein Arbeitnehmer kann es sich heutzutage auch mal erlauben, Forderungen zu stellen und nicht zu allem ja und Amen zu sagen, was der Chef oder die Chefin ihm vorlegen. Zahlen Betriebe eine Ausbildungsvergütung, die nicht mehr zeitgemäß ist, macht sie das unattraktiv. Selbiges gilt für einen Urlaubsanspruch, der nicht oder nur geringfügig über das gesetzlich vorgeschriebene Minimum hinausgeht oder fehlende Homeoffice-Angebote. Ausbleibende Resonanz auf Stellenausschreibungen nur auf die Faulheit und den mangelnden Arbeitswillen der Generation Z zu schieben, ist definitiv zu billig.

Man muss eben nicht schon jahrelang geschuftet haben, um Ansprüche an den Arbeitsmarkt zu formulieren. Ein nicht zufriedenstellendes Angebot anzunehmen, nur um etwas in der Tasche zu haben, hieße, sich unter Wert zu verkaufen. Denn auch hier gilt das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ist die Nachfrage nach Auszubildenden hoch, steigt gewissermaßen der Wert des einzelnen Azubis.

Natürlich ist es nicht die Schuld der Unternehmen, dass nicht genug Azubis nachkommen. Geburtenschwache Jahrgänge und eine Bildungspolitik, die über Jahrzehnte Ausbildungsberufe ab- und Studienberufe aufgewertet hat, tragen ihren Teil dazu bei. Auch die Qualität der potenziellen Auszubildenden ist in der Breite vielleicht nicht mehr auf dem gleichen Niveau wie vor 30 Jahren. Aber jetzt ist es an den Unternehmen, sich so attraktiv wie möglich zu machen für die Auszubildenden, die auf den Arbeitsmarkt drängen.