Unternehmer wählen Unternehmer für die IHK-Regionalversammlung

Mitgliedsbetriebe der Industrie- und Handelskammer entscheiden über ihre Vertreter in der Regionalversammlung. 35 Namen stehen auf der Liste. Viele zum ersten Mal.

Die IHK-Regionalversammlung bündelt und vertritt die Interessen von aktuell rund 11.500 Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) aus Produktion, Handel und Dienstleistungen im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Juli wird dieses Unternehmensparlament neu gewählt. 35 Männer und Frauen aus verschiedensten Betrieben im Wittelsbacher Land kandidieren für die 26 Plätze.

IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter freut sich in einer Mitteilung über die "große Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement" in der Unternehmerschaft. Die IHK-Wahl findet alle fünf Jahre statt. Aktuell vertreten in dem Gremium 30 Unternehmerinnen und Unternehmer die Interessen der Wirtschaft im Landkreis. 2018 hatte die Wahlliste 52 Namen umfasst. Aktueller Vorsitzender ist Thomas Sixta (Mayer und Söhne) aus Aichach. Er tritt nicht wieder an.

Die Regionalversammlung im Landkreis Aichach-Friedberg wird verkleinert

Die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben decken alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungsbezirks ab. Die Mitgliederstruktur bilden die drei Wahlgruppen Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen ab. Im Herbst folgt die Wahl der IHK-Vollversammlungsmitglieder, im Januar wählen diese das künftige Spitzenehrenamt der IHK Schwaben.

35 Frauen und Männer von Betrieben aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kandidieren bei der IHK-Wahl. Die Wahl findet für drei verschiedene Unternehmenskategorien statt.

Industrie: Stefan Asum, Asum Nawaro, Dasing; Ingo Ederer, Voxeljet, Friedberg; Christian Egger, Autefa Solutions Germany, Friedberg; Lars Gutberlett, Federal Mogul, Friedberg; Kathrin Haimer, Haimer, Igenhausen; Norbert Hofstetter, Taktomat, Pöttmes; Sebastian Käuferle, Käuferle, Aichach; Josef Lechner, EKK Anlagentechnik, Friedberg; Paul Treffler, Treffler Maschinenbau, Pöttmes.

Handel und Tourismus: Maria Bader-Krätschmer, Hotelbetriebsgesellschaft Schlosserwirt, Mering; Sophie Gruber, Gruma Nutzfahrzeuge, Friedberg; Barbara Hintermair, Mode Hintermair, Ried; Carolin Leiß, Bären-Apotheke, Aichach; Hannes Proeller, Rosen-Apotheke, Friedberg; Alexandra Weidner, Weidner Holding, Friedberg; Holger Franz Weiß, Handel mit Fotoartikeln, Aichach; Willi Weißgerber, Café-Konditorei Weißgerber, Friedberg.

Dienstleistungen: Michael Appel, Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Aichach; Robert Furtak, Furtak & Salvenmoser, Todtenweis; Florian Greifenegger, Greifenegger Versicherungen, Aichach; Thomas Werner Kerscher, idbm Privat-Institut der Bankdiplomatie, Mering; Katrin Maria Krauß-Herkert, Forum Media Group, Merching; Stefan Kreißl, Skprojects EDV-Dienstleistungen, Friedberg-Bachern; Josef Krucker, Raiffeisenbank Wittelbacher Land, Mering; Peter Lachenmair, IT-Sicherheitsberatung, Merching; Andreas Leismüller, Wilkner Group Member, Aichach; Michael Mader, Codronic, Friedberg; Johannes Osterried, Osterried Unternehmensgruppe, Eurasburg; Jan Pagel, Zitt Pöttmes, Pöttmes; Alexander Rusch, Kino-Gruppe Rusch, Aichach; Oliver Saga, Autobahnplus A8, Dasing; Maximilian Scheel, Scheel Ingenieure, Friedberg; Frank Michael Staudt, Staudt Einkaufsberatung, Friedberg; Anna Laura Tschacha, Deckerform Injection, Aichach; Tobias Wirth, Fly-tech, Friedberg.

Die neue Regionalversammlung wird auf 26 Mitglieder verkleinert. Dafür hat sich die IHK bewusst entschieden. So ließen sich "schnellere Entscheidungen treffen und damit die Wirksamkeit noch steigern", erklärt Walter. Die größte Gruppe im Gremium stellen die Dienstleister (zwölf), gefolgt von der Industrie sowie Handel und Tourismus (jeweils sieben).

20 Prozent der IHK-Kandidaten sind weiblich

Die elf Regionalversammlungen sind das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit. "Da sie keine Partikularinteressen widerspiegeln, sondern die gesamte Bandbreite der Wirtschaft, der Branchen und der verschiedenen Unternehmensgrößen vor Ort abbilden, hat das Stimmungsbild dieser Gremien großes Gewicht", heißt es in der Mitteilung. Die Mitglieder seien für politische Entscheidungsträger zentrale Ansprechpartner bei wirtschaftspolitischen Themen – egal ob es um Verkehrsachsen in der Region oder die Gewinnung von Fachkräften für die heimischen Betriebe geht.

Fast 60 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich erstmals um ein Ehrenamt in der IHK Schwaben. Walter sagt dazu: "Das große Interesse auch der nachfolgenden Unternehmensgeneration zeigt uns, wie stark der Wunsch in der Wirtschaft verankert ist, die Zukunft selbst mitzugestalten." Das trifft auch auf Unternehmerinnen zu: Rund 20 Prozent sind weiblich.

Die Motivation zur Kandidatur ist unterschiedlich. Es geht darum, die eigenen Erfahrungen einzubringen, die Interessen der Wirtschaft zu vertreten oder die Zukunft des Wirtschaftsstandortes zu gestalten. Ebenso unterschiedlich sind die Unternehmen. Die Liste bilde die gesamte Breite der Wirtschaft ab, sagt Walter. Der Regionalgeschäftsführer hält eine Beteiligung an der Wahl für wichtig. Jedes Votum gebe dem Gesamtinteresse der Wirtschaft zusätzliches Gewicht, betont er. (AZ)