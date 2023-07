Unwetter in der Nacht: Im Kreis Aichach-Friedberg stürzen reihenweise Bäume auf Straßen

Im Landkreis richtet das Gewitter in der Nacht sichtbare Schäden an. Kreisbrandrat Happach spricht von rund 60 Einsätzen. Verletzte aber gibt es nicht.

Dem schweren Unwetter in der Nacht zum Mittwoch sind im Landkreis Aichach-Friedberg reihenweise Bäume zum Opfer gefallen. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren es herausfordernde Stunden. Laut Kreisbrandrat Christian Happach mussten sie rund 60 Einsätze bewältigen. In der Hauptsache ging es darum, auf Straßen gestürzte Bäume wegzuräumen.

Das Gewitter ging gegen 23.30 Uhr über das Wittelsbacher Land nieder. Bis zu 40 Freiwillige Feuerwehren waren danach buchstäblich im Dauereinsatz. Die Helferinnen und Helfer versuchten, umgestürzte Bäume, Äste und Gegenstände so schnell wie möglich von den Straßen zu räumen, um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und potenzielle Gefahrenstellen zu entschärfen.

Gäste des Altstadtfestes harren beim Unwetter in Sporthalle aus

Kreisbrandrat Happach zeigte sich am Morgen danach zufrieden mit dem Ablauf. Die Feuerwehren hatten die Lage offenbar gut im Griff. Zu größeren Schäden sei es "Gott sei Dank" nicht gekommen", berichtete Happach. Auch gab es keine Verletzten. In Friedberg konnten die letzten Besucherinnen und Besucher des Altstadtfestes, die das Gewitter eiskalt erwischt hatte, versorgt werden. Laut Happach wurden 40 Personen spontan in einer Sporthalle versorgt. Dort konnten sie in Ruhe abwarten, bis sich das Gewitter verzogen hatte.

"Wir mussten das Fest evakuieren", informiert Frank Büschel von der Stadt Friedberg. Auch er ist am Mittwochmorgen erleichtert, dass sich die Unwetterschäden in Grenzen hielten. Es gab zusammen mit Bürgermeister Roland Eichmann eine Lagebesprechung, um einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu bekommen. "Es war eine halbe Stunde, bevor das Fest gegen 0.00 Uhr endete." In den Ständen sei es vereinzelt zu Beschädigungen gekommen. "Planen wurden zerfetzt, Bänke umgeworfen und beschädigt", sagt Büschel. Nun werde nochmals alles kontrolliert, um sicherzugehen, dass keine versteckten Schäden entstanden waren. Auch vonseiten der Stadt ist nichts bekannt, dass Personen zu Schaden gekommen waren.

Markus Bommler, stellvertretender Chef der Polizeiinspektion Aichach, berichtete am Morgen von rund 20 Einsätzen, die die Nachtschicht nach Prioritäten abarbeitete. Dabei ging es vor allem um die Absicherung von Straßen. Ein Schwerpunkt war der Raum Aichach, wo immer wieder Sirenen zu hören waren. Aber auch in Rehling, in Pöttmes, Petersdorf, Sielenbach oder in Affing gab es Einsätze.

Im Affinger Ortsteil Mühlhausen etwa war die Feuerwehr von Mitternacht bis etwa 2.30 Uhr im Einsatz an fünf verschiedenen Stellen. Laut Sandro Herold musste die Mannschaft ebenfalls vor allem umgestürzte Bäume in Mühlhausen, Bergen und Miedering wegräumen. Im Ortskern von Mühlhausen zum Beispiel wurde ein Baum komplett entwurzelt. Dabei sei auch die Gehwegeinfassung ausgehoben worden, so Herold.

Die Friedberger Polizei, die selbst 17 Einsätze registrierte, meldete mehrere beschädigte Fahrzeuge, die umgestürzte Bäume beschädigt hatten. In einem Fall stürzte ein Baum sogar auf ein Fahrzeug, das gerade unterwegs war. Verletzt gab es auch hier nicht. In Ottmaring kam es offenbar zu einem Stromausfall. Wie die Freiwillige Feuerwehr Ottmaring auf Facebook informiert, war das Feuerwehrhaus von 23.30 bis 2.15 Uhr für Hilfesuchende besetzt. Es wurden kleinere Einsätze abgearbeitet.

In Mering ging am Montagmorgen an der Bahnstrecke Augsburg-München-Ulm für mehrere Stunden nichts mehr. Bahnpendler meldeten sich bereits um 7 Uhr morgens: "Hier steht alles." Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden die Reparaturarbeiten an den Gleisen noch bis in die Abendstunden andauern. Auch die Züge von Go Ahead fallen zwischen München, Augsburg und Ulm aus.