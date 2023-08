Urlaubszeit: Hat die Postkarte inzwischen ausgedient?

Bilder vom Urlaubsziel und sonnige Grüße - für manche Urlauber gehört die Postkarte in die Heimat hinzu, andere sind auf Messengerdienste umgestiegen. Wie ist das bei Ihnen?

Postkarten blicken auf eine lange Geschichte zurück: Seit mehr als 150 Jahren gibt es so etwas in der Art in Deutschland - andernorts sogar noch länger. Bis heute sind sie beliebt. 2020 hat die Deutsche Post 120 Millionen Postkarten befördert. Doch wenig überraschend waren es früher deutlich mehr: 1964 waren es noch 920 Millionen. Besonders digitale Medien machen für viele den Postkartenversand obsolet. Statt sich am Urlaubsziel durch hunderte Bilder zu wühlen, sich mehr oder weniger kreative Zeilen zu überlegen und per Post für ein inzwischen gar nicht mal mehr so günstiges Porto nach Hause an Freunde oder Verwandte zu schicken, ist vielen inzwischen zu aufwendig.

Schnell ein Foto gemacht, ein paar Zeilen dazugeschrieben und per Messengerdienste wie Whatsapp an einzelne Personen geschickt. Wahlweise wird der Urlaub ohnehin in den sozialen Netzwerken minutiös dokumentiert: in Posts, Storys und Videos, die jeder sehen kann. Also gibt es keine Notwendigkeit mehr für Postkarten? Ganz so einfach ist es wiederum auch nicht. Für viele Urlauberinnen und Urlauber gehören Postkarten weiterhin dazu. Und seien wir ehrlich: Wenn man eine Postkarte von einem lieben Menschen im Briefkasten entdeckt, dann ist das eine besondere Freude.

Sind Sie Postkarten-Fan oder -Skeptiker? Erzählen Sie es uns!

Wir wollen deshalb von Ihnen wissen, ob Sie Postkarten-Liebhaber sind oder auf neuere Medien setzen. Vielleicht verzichten Sie auch gänzlich auf Urlaubsgrüße. Für einen Artikel suchen wir nach verschiedenen Meinungen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Haben Sie sich über eine erhaltene Postkarte zuletzt besonders gefreut? Sind Sie Postkarten-Vielschreiber im Urlaub, um möglichst vielen Menschen zu Hause ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern? Verzichten Sie ganz bewusst auf Reisen darauf, Urlaubsgrüße zu verschicken, um vollständig abschalten zu können? Oder sind Sie vielleicht auch schlicht nicht bereit, Geld für Porto auszugeben, wenn man über das Handy die Grüße direkt verschicken kann?

Schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer. Wir kontaktieren Sie dann, um mit Ihrer Hilfe ein Protokoll zu schreiben, das Sie wiederum hinterher auf Wunsch auch noch mal lesen können. Wir freuen uns auf Ihre positiven wie negativen Postkarten-Geschichten.

