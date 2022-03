Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

Valentina aus Aichach-Friedberg bangt um ihre Verwandten in der Ukraine

Foto: Gilles Bader/Le Pictorium Agency via ZUMA, dpa (Symbolbild)

In ihrem letzten Urlaub besuchte Valentina noch die Stadt Odessa. Nun helfen Zivilisten dort bei der Verteilung von Sandsäcken in Vorbereitung auf die russische Invasion.

Plus Seit 23 Jahren lebt Valentina in Aichach-Friedberg. Sie bangt nun um das Leben von Freunden und Verwandten in der Ukraine und ihre frühere Heimatstadt Cherson.

Von Martin Golling

Wenn Valentina von Telefonaten mit ihren Freunden und Verwandten in der Ukraine erzählt, werden ihre großen Augen feucht. Sie selbst lebt seit 23 Jahren im Wittelsbacher Land und ist mit einem Biobauern verheiratet. Erst im September vergangenen Jahres war sie zu Besuch in Cherson - der ukrainischen Hafenstadt, in der sie lange lebte und die die russische Armee inzwischen vollständig unter ihrer Kontrolle gebracht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .