Was die 2G-Regel für die Einzelhändler im Wittelsbacher Land bedeutet

Plus Nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen in vielen Geschäften im Landkreis Aichach-Friedberg einkaufen. Das wirkt sich auch auf das Weihnachtsgeschäft aus.

Kein Lockdown, aber 2G: Für Einzelhändlerinnen und Einzelhändler im Wittelsbacher Land läuft das Weihnachtsgeschäft heuer erneut unter Pandemie-Bedingungen. Die zusätzlichen Kontrollen sind für viele Geschäfte eine Herausforderung.