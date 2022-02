Vereine sammeln Spenden für die Ukraine - und erste Flüchtlinge sind da

In Aichach-Friedberg finden erste Spendenaktionen für die Kriegsopfer in der Ukraine statt. Auftakt ist in Aichach. Der Landkreis bittet derweil die Bevölkerung um Hilfe.

Vereine und Organisationen im Landkreis Aichach-Friedberg rufen zu Spendenaktionen für die Ukraine auf. Die erste davon findet bereits am Dienstag, 1. März, den ganzen Tag über in Aichach statt. Derweil vermeldet der Landkreis, dass die ersten Schutz suchenden Menschen aus der Ukraine angekommen sind und in den nächsten Tagen weitere erwartet werden. Einige kommen bei Verwandten oder Bekannten unter, andere sind auf der Suche nach einer Unterkunft.

Pfadfinder, KJR, evangelische Kirche und weitere Aichacher Vereine sammeln

Die Aichacher Pfadfinder, der Kreisjugendring und die evangelische Kirche haben sich mit anderen Aichacher Vereinen zusammengetan und planen eine Sachspendenaktion. Die Spenden sollen einer Mitteilung zufolge über verschiedene Wege zu den vom Krieg betroffenen Menschen gebracht werden. Die Sammelaktion findet am Dienstag, 1. März, von 11 bis 19 Uhr im San-Depot an der Donauwörther Straße 36 in Aichach statt. Die Organisatorinnen und Organisatoren bitten, alles verpackt abzugeben und zu beschriften, was in den Paketen enthalten ist. Der Inhalt sollte in gutem Zustand und möglichst originalverpackt sein. Spenderinnen und Spender werden gebeten, im San-Depot die Hygieneregeln einzuhalten.

Pakete für Kinder Bastel-, Schreib- und Malutensilien wie Notizblöcke oder Stifte, haltbare Süßigkeiten, Reise-Spielsachen wie Kartenspiele, Spiele für unterwegs, kleine Bücher wie Pixie-Bücher. Nicht angenommen werden batteriebetriebenes Spielzeug, Kriegsspielzeug, große Bücher, Filme oder CDs. Willkommen sind außerdem kleine Kuscheltierchen oder Trostbären. Aus Hygienegründen sollten sie neuwertig sein. Die Organisatoren bitten, alles in einen Beutel oder Rucksack beziehungsweise eine Tasche zu packen - idealerweise geschlechtsneutral und altersübergreifend und mit grober Altersangabe außen auf dem Paket.

Haltbare Nahrung Nudeln, Reis, Konserven, Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Instantfood - alles original verpackt, nicht abgelaufen.

Schlafutensilien Schlafsäcke und Decken in einwandfreiem Zustand, Isomatten und Handtücher.

Babyartikel Windeln und Babynahrung.

Hygieneprodukte Seife, Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Händedesinfektionsmittel (alles ungeöffnet), Masken, Feuchttücher, Taschentücher, Damenhygieneprodukte (nur Binden) und Inkontinenzprodukte.

Medizinprodukte Verbandsmaterial, medizinische Handschuhe (Größe M und L), Rettungsdecken, Traumascheren, Desinfektionstücher, Erste-Hilfe-Kästen, Mobile Defibrillatoren, Fiebermittel, Schmerztabletten, Desinfektionsmittel für Wunden, Tücher und Salben gegen Verbrennungen, Watte, Thoraxverschlusspuder, chirurgische Pinzetten, chirurgische Nähsets, C-A-T Combat Application Tourniquet (Aderpresse mit Knebel) oder Trachiofix Trach Tubus - alles originalverpackt, nicht abgelaufen.

Die Organisatoren haben eine Liste zusammengestellt, was gebraucht wird. Nur diese Dinge werden angenommen. Darunter sind Pakete für Kinder, haltbare Nahrung, Schlafsäcke und Decken, Hygieneprodukte oder Verbandsmaterial. Weitere Informationen finden sich im Infokasten, auf der Internetseite der Aichacher Pfadfinder und auf Instagram.

Humanitas Aichach sammelt Verbandskästen für Verletzte in Ukraine

Die Humanitas Aichach sammelt Verbandskästen für Verletzte in der Ukraine. Die Hilfsorganisation erreichte nach eigenen Angaben ein entsprechender Hilferuf einer ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarrei in München. Das Haltbarkeitsdatum der Verbandskästen sollte beachtet werden. Der Transport der Verbandskästen ist der Mitteilung zufolge gesichert. Die Verbandskästen können ab sofort abgegeben werden beim Akku- und Batteriehandel von Oliver Heib an der Donauwörther Straße 46 in Aichach.

Landkreis bereitet Unterbringungsmöglichkeiten vor und sucht Unterkünfte

Landrat Klaus Metzger dankt allen, die sich mit unterschiedlichen Hilfsangeboten beim Landratsamt gemeldet haben. "Wir alle wollen solidarisch und unbürokratisch den Menschen helfen, die vor dem menschenverachtenden, jedes Völkerrecht verletzenden russischen Angriffskrieg bei uns Schutz suchen", sagt er. Das Landratsamt arbeite daran, Unterbringungsmöglichkeiten sowie Verwaltungsschritte vorzubereiten. "Trotz extrem angespannter Personalsituation in Corona-Zeiten ordnen wir Kräfte aus anderen Bereichen ab. Die Versorgung von Geflüchteten hat aktuell Priorität."

Wer Menschen aus der Ukraine aufnehmen möchte, wird gebeten, sich an das Landratsamt zu wenden. Ebenso ist das Landratsamt Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine, die noch keine Unterkunft in Aussicht haben. Das Landratsamt versucht, Bedarf und Angebote zu vermitteln oder nimmt – bis das genaue Verfahren bekannt ist – Menschen in Asylunterkünften auf.

Igor Vinogradov aus Mering hilft dem Ukrainischen Verein Augsburg

Igor Vinogradovs Garage in Mering ist vorübergehend ein Lager geworden. Es stapeln sich unzählige Kisten mit Kleidung, Decken und Schlafsäcken, erzählt der 38-Jährige. Der gebürtige Ukrainer beteiligt sich an einer Aktion des Ukrainischen Vereins Augsburg und hat an der Luitpoldstraße 52 in Mering eine lokale Sammelstelle geöffnet - mit großer Resonanz. Vinogradov ist mit seinem Auto schon mehrmals nach Augsburg gefahren, um die Spenden zur zentralen Sammelstelle des Vereins zu bringen.

Den ersten Sammelaufruf habe er eingrenzen müssen. Mittlerweile brauche man vor allem Kartons, Schlafsäcke und Decken, Erste-Hilfe-Koffer, Medizinisches wie Antiseptika, Verbandmaterial und Schmerztabletten, Hygieneprodukte, Taschenlampen, Batterien. "Und alles für kleine Kinder", sagt er. Mittlerweile ist es so viel geworden, dass der Familienvater die Menschen bittet, ihre Spenden direkt nach Augsburg zu bringen. Helferinnen und Helfer sammeln dort an der Hochfeldstraße 63; in den nächsten Tagen wird ein Lastwagen die Sachen an die polnisch-ukrainische Grenze bringen.

Über die Lage in seinem Heimatland spricht Vinogradov zunächst stockend, dann kann er kaum aufhören. Er ist in Kiew aufgewachsen, lebt seit elf Jahren in Deutschland. "Ich kann mir nicht vorstellen, was meiner Stadt gerade passiert", sagt er. Die meisten seiner Freunde dort sind bereits geflohen. Zu einer Familie hat er noch Kontakt, die ausharrt. "Sie haben Panik, sind eine Stunde im Keller, dann wieder draußen, weil es drinnen zu gefährlich ist. Viele sind deswegen erkältet." Die Hilfsbereitschaft der Deutschen überwältigt ihn. "In den ersten zwei Stunden war die Garage schon voll", sagt er mit belegter Stimme. "Das hätte ich nie gedacht."

Die Stadt Friedberg bietet online einen Spenden-Überblick für die Ukraine

Wer einen Überblick gewinnen möchte, wie man helfen kann, findet diesen auf der Internetseite der Stadt Friedberg. Bürgermeister Roland Eichmann will außerdem mit Kirchen, dem Ukrainischen Verein Augsburg und anderen das Thema Spenden angehen. Auch weitere Veranstaltungen - zu einer Mahnwache am Samstag waren über 250 Menschen gekommen - hat er im Auge. Außerdem wird im Stadtrat thematisiert, wie Friedberg helfen kann - sei es mit Spenden, sei es bei der Aufnahme von Flüchtlingen.