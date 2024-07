Verena Braumgartl erhält die 3.500 Ehrenamtskarte im Landkreis

An einem ganz besonderen Ort erhielt Verena Baumgartl aus Mühlhausen (Gemeinde Affing) von Landrat Klaus Metzger die 3500. Ehrenamtskarte. Die 38-jährige Mutter einer Tochter, die seit vielen Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Mühlhausen aktiv ist - aktuell als zweite Kommandantin - nahm die Ehrenamtskarte als Anerkennung für ihr herausragendes Engagement und ihren Einsatz im Plenarsaal des Bayerischen Landtags entgegen. Neben der Ehrenamtskarte gab es für Baumgartl, die seit 2023 auch Gemeinderätin ist, einen Einkaufsgutschein und Pralinen. Für „ihre“ Mühlhausener Feuerwehr überreichte Metzger außerdem einen Vereinsgutschein in Höhe von 1000 Euro an Vorsitzenden Jonas Maier.

Zu der Landtagsfahrt hatte der Landrat Verena Baumgartl und weitere Ehrenamtskarteninhaber und –inhaberinnen, die sich bei den Feuerwehren im Landkreis sowie unter anderem in den Bereich Asyl, Hospiz, Sport oder Soziales engagieren, nach München begleitet. Neben einer Besichtigung des Landtags standen eine Diskussion im Plenarsaal mit Abgeordneten, ein gemeinsames Mittagessen sowie am Nachmittag eine Führung durch das Neue Schloss Oberschleißheim auf dem Programm.

Die Bayerischen Ehrenamtskarte ist ein Zeichen der Anerkennung für all diejenigen Ehrenamtlichen, die sich ganz besonders für das Gemeinwesen engagieren. Damit sind zahlreiche Vergünstigungen in Einrichtungen des Freistaats Bayern, aber auch in öffentlichen und privaten Einrichtungen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten verbunden, die die Bayerische Ehrenamtskarte eingeführt haben.