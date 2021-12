Aichach-Friedberg

vor 46 Min.

Verkehrssicherheit: Was gegen Wildunfälle hilft - und was nicht

Plus 960 Wildunfälle gab es 2020 im Landkreis Aichach-Friedberg. Um die Zahl zu verringern, wurde bereits viel versucht. An der B300 mit Erfolg - oft aber auch ohne.

Von Marina Wagenpfeil

Während die Zahl der sonstigen Verkehrsunfälle - also ohne Personenschaden oder Sachschaden im Zusammenhang mit Straftaten oder Verkehrsordnungswidrigkeiten - insgesamt in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist, ist die Zahl der Wildunfälle bayernweit massiv gestiegen. Von 2002 bis 2017 ist die Zahl der Verkehrsunfälle nach einem Zusammenstoß mit einem Wildtier in Bayern um 67 Prozent gestiegen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg werden immer mehr Wildunfälle statistisch erfasst. Vieles wurde bereits ausprobiert, um die Zahl der Zusammenstöße zu verringern - blaue Reflektoren, duftende Holzpfosten oder Wildschutzzäune. Nicht alles davon hat tatsächlich geholfen.

