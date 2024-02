Verkehrsunfälle fordern 2023 im Landkreis sechs Todesopfer

Die Unfallstatistik für das vergangene Jahr weist einen Anstieg der Unfallzahlen im Kreis Aichach-Friedberg aus. Es gibt mehr Verletzte und mehr Verkehrstote.

Die Unfallzahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sind im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstag veröffentlicht hat. Zugleich hat sich die Zahl der Verletzten und der Todesopfer erhöht.

In ganz Schwaben hat die Polizei für 2023 einen Anstieg der Unfallzahlen registriert. Der Landkreis Aichach-Friedberg macht da keine Ausnahme. 2022 hatte es 3440-mal gekracht. Im vergangenen Jahr ereigneten sich 440 Verkehrsunfälle mehr. Insgesamt waren es 3880. Parallel dazu hat die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis zugenommen: um über 1440 auf rund 121.130.

Polizei sieht in Aichach-Friedberg besonders die Radfahrer gefährdet

Angestiegen ist außerdem die Zahl der Menschen, die bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Die Polizei zählte im vergangenen Jahr 681 Verletzte. Das sind 41 mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Todesopfer ist gestiegen: von fünf im Jahr 2022 auf sechs Verkehrstote im vergangenen Jahr. In den vergangenen zehn Jahren bewegte sich die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zwischen drei im Jahr 2017 und sieben in den Jahren 2016 und 2021.

Anlass zur Besorgnis sieht die Polizei in Zukunft vor allem, was die Sicherheit von Radfahrern anbelangt. In Schwaben hat sich die Zahl der tödlich verunglückten Radfahrer im vergangenen Jahr verdoppelt: von fünf auf zehn. Allein zwei von ihnen starben im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die beiden getöteten Fahrradfahrer hatten im vergangenen Jahr im Wittelsbacher Land besondere Bestürzung ausgelöst. Auch deshalb, weil sich die beiden Unfälle an einem Tag ereignet hatten. Am 13. September war in Kühbach eine 78-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen. Sie hatte beim Einbiegen in die Pfarrer-Knaus-Straße ein Auto übersehen. Die 79-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Wagen erfasste die Radfahrerin frontal. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik gebracht, wo sie später starb.

Am selben Tag war in Merching ein 73-jähriger Mann mit seinem Pedelec von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Auch er hatte ein Auto übersehen, als er von einem Feldweg in die Straße zwischen Mandichosee und Merching einbiegen wollte. Das Auto eines 84-Jährigen erfasste den Radfahrer, der noch an der Unfallstelle starb.

Im September verunglückte ein Fahrradfahrer tödlich auf der Verbindungsstraße zwischen Mandichosee und Merching. Foto: Eva Weizenegger

Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, will die Polizei aufgrund dieser Entwicklung in diesem Jahr verstärkt in den Fokus ihrer Verkehrssicherheitsarbeit rücken. Das kündigte am Donnerstag Polizeivizepräsident Michael Riederer an.

Unter anderem hatten sich im Landkreis auch tödliche Unfälle auf der B300 und auf der Autobahn ereignet. Am 25. April starb ein 52 Jahre alter Mann kurz vor der Ausfahrt Aichach Süd. Er war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Auf der Autobahn war es am 20. Dezember auf Höhe von Derching zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dort starb bei einer Kollision dreier Lastwagen ein 32-jähriger Mann.