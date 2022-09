Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Versuchter Totschlag: Beschuldigte war laut Gutachten nicht schuldfähig

Plus Nach einer Messerattacke in einer Gaststätte im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Beweisaufnahme am Landgericht abgeschlossen. Das Urteil steht aber noch aus.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Die Beweisaufnahme im Verfahren gegen eine 51 Jahre alte Frau, die mit einem Steakmesser auf eine Wirtin aus dem nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg losgegangen sein soll, ist abgeschlossen. Am dritten Prozesstag wurden am Landgericht Augsburg zwei weitere Polizistinnen als Zeugen gehört. Außerdem erläuterte die psychiatrische Sachverständige die Ergebnisse ihres Gutachtens über die Beschuldigte vor der achten Strafkammer. Am Ende zogen die Staatsanwaltschaft und Verteidigung in ihren Plädoyers unterschiedliche Schlüsse aus den Ausführungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen