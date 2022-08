Aichach-Friedberg

vor 29 Min.

Viel Verbrauch, wenig Regen: Grundwasserstand in Aichach-Friedberg sinkt

Plus Anfang August wurden an den Brunnen in Obergriesbach und Haslangkreit die niedrigsten Grundwasserstände seit Beginn der Messungen verzeichnet - eine dramatische Entwicklung.

Von Marina Wagenpfeil

Vor wenigen Tagen kam er endlich: der langersehnte Regen. Die Wassermassen haben vielerorts zwar für vollgelaufene Keller und überschwemmten Straßen gesorgt, in Summe war es dennoch nicht genug. Denn der Grundwasserspiegel im Wittelsbacher Land ist insbesondere in den vergangenen fünf Jahren rapide gesunken. Die Ursachen sind vielfältig: mehr versiegelte Flächen, weniger Niederschläge und ein höherer Wasserverbrauch. "Die Entwicklung ist dramatisch", sagt Rupert Reitberger, Verbandsvorsitzender der Magnusgruppe, einem Zweckverband zur Wasserversorgung.

