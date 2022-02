Viele Fälle, milde Verläufe: So ist die Corona-Lage in den Seniorenheimen

Plus Zehn Corona-Ausbrüche meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg derzeit in Pflegeeinrichtungen. Die Situation ist aber nicht mit vorherigen Wellen zu vergleichen.

Über die Hälfte der 50 Bewohnerinnen und Bewohner und 56 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Karl-Sommer-Stift in Friedberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das Stift ist eines von zehn Senioreneinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg, bei denen es derzeit einen Corona-Ausbruch gibt. Dennoch ist die Situation in den Pflegeheimen nicht mit der von vor einem oder gar zwei Jahren zu vergleichen.