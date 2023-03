Aichach-Friedberg

Viele Gaststätten im Landkreis suchen vergeblich nach Personal

Plus Im Wittelsbacher Land werden dringend Köche, Bedienungen und Lehrlinge für die Gastronomie gebraucht. Was die Arbeitskräfte abschreckt und was zwei Wirte dazu sagen.

Seit seiner Gründung vor etwa 150 Jahren war der Gasthof Wagner im Aichacher Stadtteil Untergriesbach personell noch nie so schlecht aufgestellt. Seniorchef Kaspar Wagner spricht von einer "Katastrophe". Wer auf die Internetseite der Gaststätte mit Hotel schaut, versteht schnell, was er damit meint. Der Betrieb sucht Restaurantfachkräfte, Hotelfachkräfte, Service-Personal, Zimmermädchen, Reinigungskräfte, Köche und Köchinnen und Lehrlinge. Vielen seiner Kollegen im Wittelsbacher Land gehe es ähnlich, sagt Wagner, der Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Bayern (Dehoga) ist. Die Gastronomen finden kein Personal mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

