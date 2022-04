Aichach-Friedberg

vor 24 Min.

Viele Menschen im Wittelsbacher Land hamstern Mehl

Plus Der Ukraine-Krieg schürt die Angst vor einer Lebensmittelknappheit. Doch die Mehllager in Aichach und Friedberg sind voll. Trotzdem werden Vorräte angelegt.

In der Aktienmühle in Aichach (AKA) werden täglich bis zu 280 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeitet. Die Mühle zählt nach eigenen Angaben zu den leistungsfähigsten in Bayern. Adolf Fronhofer ist Vorstand und Inhaber der Aktienmühle. Er sagt: "Es gibt keine Mehlknappheit. Es ist genügend Getreide und Mehl da." Trotzdem macht sich auch in seinem Betrieb die Angst vieler Bürgerinnen und Bürger bemerkbar, dass insbesondere das Weizenmehl in Folge des Ukraine-Kriegs knapp werden könnte. Bei der Bennomühle in Friedberg wird das Mehl jetzt gar rationiert.

