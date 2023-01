Viele Vereine brauchen versprochene Energiepreis-Zuschüsse dringend

Plus Die aktuellen Energiepreise bereiten den Sportvereinen im Wittelsbacher Land große Sorgen. Sie hoffen auf finanzielle Hilfen des Freistaats und des Bundes.

In einem "normalen" Jahr zahlt der TSV Aichach etwa 27.000 Euro für Gas und Strom. Wenn die alten Verträge Ende Januar auslaufen, muss der zweitgrößte Sportverein im Landkreis mit deutlich höheren Energiekosten rechnen. Die schlimmsten Vorausberechnungen lagen vor einigen Monaten bei 80.000 Euro im Jahr, mittlerweile haben sich die Preise aber wieder etwas stabilisiert. Trotzdem hofft der TSV Aichach – wie viele Vereine im Wittelsbacher Land – auf die Hilfe des Freistaats und die Gas- und Strompreisbremse des Bundes.