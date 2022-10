Vielerorts gibt es genug Ministranten, anderswo gar keine mehr

Plus In der Adelzhausener Pfarrei St. Elisabeth gibt es keine Ministranten mehr. Auch anderswo verändert sich ihre Zahl. Ein Grund ist wohl die Pandemie. Aber nicht der einzige.

Kürzlich verabschiedete die Pfarrei St. Elisabeth in Adelzhausen ihre letzten drei Ministranten. Pfarrer Eberhard Weigel muss vorerst ohne Unterstützung beim Gottesdienst auskommen, sieht das aber ganz entspannt. Auch in anderen Pfarreien ist die Zahl der Ministranten teilweise zurückgegangen. Andere haben zugelegt. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich.