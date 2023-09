Vier ehrenamtliche Hornissenberater für das Wittelsbacher Land

Seit Juli sind vier ehrenamtliche Hornissenberater für den Landkreis Aichach-Friedberg im Einsatz. Sie beraten, wenn zu Hause ein Hornissennest entdeckt wird.

Viele haben Angst vor Hornissen - kein Wunder bei einer Länge von 3,5 Zentimetern und einem Brummen, das fast schon in den Ohren dröhnt. Dabei sind die Wesen grundsätzlich recht scheu und im Gegensatz zu Wespen nur selten am Kuchentisch zu finden. Ein Hornissennest wollen trotzdem viele nicht bei sich im Haus haben. Dieses selbst zu entfernen, ist allerdings keine gute Idee und sogar verboten. Unterstützung bekommen Betroffene von den vier ehrenamtlichen Hornissenberatern des Landkreises Aichach-Friedberg.

In insgesamt vier Einsatzgebieten sind die Beratenden tätig: So kümmert sich Markus Mayer für den Norden des Landkreises, Uwe Bartha für den Westen, Werner Berlik für den Osten und Martin Just für den Süden. Das teilt das Landratsamt mit. Die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt sei im Frühjahr auf der Suche nach ehrenamtlichen Hautflüglerberatern zum Umgang mit Nestern von Hornissen, Wespen, Hummeln und anderen Hautflüglern im oder am Haus beziehungsweise auf dem Grundstück gewesen. Das Ziel: ein kostenloses Angebot für alle Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger zu schaffen.

Berater können auch Umsiedlungen vornehmen

Sofern die untere Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung zur Entnahme eines Hornissennests erteilt, kann diese Entnahme oder Umsiedlung – sofern technisch möglich – ebenfalls vom Berater durchgeführt werden. Für die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung erhebt die untere Naturschutzbehörde eine Gebühr von 50 Euro. Die Beratung an sich ist allerdings kostenfrei. Wenn Bürgerinnen und Bürger ein Nest am Haus oder in unmittelbarer Nähe feststellen, können sie sich bei, dem Hornissenbeauftragten Thomas Kaeuffer für die Koordinierung der Einsätze unter 08251-92152 kontaktieren. Für Interessierte findet im nächsten Frühjahr außerdem ein zweitägiger, kostenloser Grundkurs zum zertifizierten Wespenberater im Landratsamt statt. Ansprechpartner ist auch hier Thomas Kaeuffer. (AZ)

