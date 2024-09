Vom Vorsitzenden der Waldbesitzervereinigung Aichach zum Präsidenten der bayerischen Waldbesitzer

Zuhause ist er in der Gemeinde Egenhofen, nahe Fürstenfeldbruck also. Dort freilich trifft ist Bernhard Breitsameter nur gelegentlich anzutreffen. Der Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach fungiert nämlich seit gut vier Monaten zusätzlich als Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes und hat somit in seinen Ämtern zahlreiche Termine abzuarbeiten. Er ist ständig auf Achse in Sachen Wald sowie für Frauen und Männer, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise bestreiten. Wie sind seine bisherigen Erfahrungen als oberster Waldbesitzer im Freistaat?

