Von Bienchen, Clowns und Wikingern: Diese Faschingswagen sind in Zell dabei

Hinter den Faschingswagen beim Umzug in Zell steckt Freude und Leid der Wagenbauer. Eine erfahrene Truppe und erstmalige Wagenbauer lassen uns hinter die Kulissen blicken.

Dass sie mit einem Faschingswagen am Zeller Faschingsumzug teilnehmen wollen, haben sie Anfang Januar bei einer gemeinsamen Skifahrt entschieden. "Das war recht spontan", gibt Bettina Zimmermann zu. Rund 30 Personen aus elf Familien schlossen sich zusammen – für ihre Kinder. Denn die sollen am Faschingssonntag unter dem Motto "Zeller Bienchen und Bärchen" auf dem Wagen thronen, während die Eltern als Fußvolk nebenher marschieren. Während es für die Familiengruppe der erste eigene Wagenbau war, spürt man bei den "Faschingsfreunden Gallenbach Sulzbach" in der Halle in Sulzbach eine gewisse Routine. Kein Wunder, seit Jahren baut die Truppe jedes Jahr im Vorfeld der Faschingsumzüge einen Wagen. Dabei haben sie schon einiges erlebt.

