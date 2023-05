Von Hochzeitspannen - und warum sie eine Hochzeit besonders machen

Es ist der schönste Tag im Leben, doch manchmal geht auch etwas schief. Welche Panne ist auf Ihrer Hochzeit passiert - und was können andere davon lernen?

Der Tag war bis ins kleinste Detail durchgeplant: Begrüßungsdrink für die Gäste, Trauung im Grünen, Kinderbetreuung für die Kinder, irische Getränke im einstündigen Musik-Exkurs auf die Insel. Die Hochzeit im vergangenen Sommer auf Schloss Blumenthal bei Aichach sollte wahrlich sowohl für das Brautpaar als auch die Gäste ein wunderschöner Tag werden. Es waren die ersten Monate, nachdem fast alle Corona-Beschränkungen ausgelaufen waren. Die Infektionszahlen waren niedrig. Trotzdem sollte das Coronavirus bei der Hochzeit seinen großen Auftritt bekommen. Denn obwohl alle Gäste sich vorab selbst getestet hatten, trat am Ende das ein, was im Jahr 2020 noch für Schlagzeilen in Zeitungen gesorgt hatte: Von rund 75 Gästen waren innerhalb weniger Tage nach der Hochzeit 18 mit Corona infiziert.

Pannen machen Hochzeiten liebenswert

Eines vorneweg: Diese Geschichte lässt sich deshalb so entspannt erzählen, weil es allen Infizierten gut geht, niemand schwerwiegend erkrankt war oder bleibende Schäden davon getragen hat. Rund ein Jahr nach der Hochzeit können die Beteiligten darüber schmunzeln, ist es doch etwas, das in Erinnerung bleibt. Noch in vielen Jahren werden sich alle daran erinnern: Weißt du noch, wie der Schwippschwager uns alle mit Corona angesteckt hat und wie niemand mehr einkaufen gehen konnte, weil die ganze Familie infiziert war? Ein Glück, dass es Lieferservices inzwischen auch für Supermärkte gibt.

Pannen an der Hochzeit sind nicht schön. Natürlich wünscht man sich während der Planung, dass alles glattgeht. Zur Wahrheit gehört aber auch: Das ist bei einem solchen Fest fast nie der Fall. Mal gehen die Ringe verloren, die Braut vergisst den Brautstrauß zu Hause oder das Hochzeitsauto steht im Stau. Das sind jedoch genau die Geschichten, die in Erinnerung bleiben und eine Hochzeit liebenswert machen. Denn "perfekt" muss der schönste Tag im Leben wahrlich nicht sein, um ganz besonders zu werden - auch wenn gerade die sozialen Netzwerke oftmals ein anderes Bild zeichnen.

Wir wollen Ihre Geschichten aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hören

Wir wollen deshalb von Ihnen wissen: Was ist an Ihrer Hochzeit (oder der von Familie oder Freunden) vermeintlich schiefgegangen? Wie sind Sie in dem Moment damit umgegangen? Wie denken Sie heute darüber? Und was können andere Brautpaare, Trauzeugen, Familienmitglieder oder Freunde des Brautpaares möglicherweise davon lernen? Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de oder redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wir würden diese als sogenanntes Wortlautprotokoll veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Geschichte aus Ihrer Perspektive in fünf bis sechs Sätzen erzählt wird - am liebsten mit einem Foto und mit vollständigem Namen, wenn gewünscht, dann aber auch anonym. Bitte geben Sie in Ihrer Mail eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme an, damit wir das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen können.

Lesen Sie dazu auch