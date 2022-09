Vor der Euthanasie der Nazis waren auch die Menschen in Ried nicht sicher

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Jürgen Bode erinnert an unschuldige Opfer der Nazis auf dem Land.

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Jürgen Bode hat die "Ausgrenzung und Ermordung von 'anderen' Menschen aus Ried und Umgebung in der NS-Zeit" untersucht.

Gemeindearchivar Jürgen Bode aus Ried bei Mering hat sich nicht gescheut, ein besonders dunkles Kapitel aus der Zeit des Nationalsozialismus aufzugreifen. Mit seinem Aufsatz möchte er wieder ins öffentliche Bewusstsein bringen, dass es auch im lokalen Raum Euthanasie gab. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Erinnerung an unschuldige Opfer nationalsozialistischer Verbrechen aus dem ländlichen Umfeld.

Das Schicksal von Viktoria K. steht für viele unbekannte Opfer

Mit der Machtergreifung der NSDAP im Januar 1933 begann die schlimme und verbrecherische Zeit des Nationalsozialismus, die Zeit des völkischen Reinheits- und Rassenwahns. Jeder, der gesundheitlich nicht in das Weltbild dieser Zeit passte, war gefährdet, wurde in drei Schritten separiert, sterilisiert und bald vernichtet.

In seinem Beitrag zeichnet Bode das Schicksal des Opfers Viktoria K. stichpunktartig nach. Sie wurde in der Tötungsanstalt Hartheim bei Linz umgebracht. Mit der Erinnerung an Viktoria K. aus Ried sollen auch die vielen namentlich unbekannten Menschen gehrt werden, die ein ähnliches Schicksal erleiden mussten.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch "Altbayern in Schwaben 2021" nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

