Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Kliniken an der Paar bekommen nach fast 30 Jahren einen neuen Chefarzt

Personalwechsel beim medizinischen Führungspersonal der Kliniken an der Paar: Norbert Schneider (Mitte) ist in Ruhestand gegangen. Harry Kertcho (links) folgt ihm als Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin an beiden Krankenhäusern. Christian Stoll ist nun Ärztlicher Direktor an den Standorten Aichach und zusätzlich in Friedberg.

Plus Christian Stoll ist jetzt Ärztlicher Direktor für beide Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Harry Kertcho wird als Chefarzt Nachfolger von Norbert Schneider.

Von Christian Lichtenstern

Bei den Kliniken an der Paar vollzieht sich ein Generationswechsel. Norbert Schneider ist nach knapp 28 Jahren zur Jahresmitte in Ruhestand gegangen. Der 65-Jährige war als Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin seit 1994 zunächst am Standort in Friedberg sowie seit knapp zehn Jahren auch für das Krankenhaus in Aichach zuständig. Zusätzlich hatte er die Verantwortung als Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Friedberg. Sein Nachfolger als Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin an den Kliniken in beiden Häusern hat Harry Kertscho übernommen. Als Ärztlicher Direktor folgt ihm Christian Stoll, der dieses Amt bereits am Standort Aichach innehat.

