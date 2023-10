Wählerinnen und Wähler wundern sich über Bleistifte im Wahllokal

Bei der Land- und Bezirkstagswahl vor einer Woche lagen vielerorts Bunt- oder Bleistifte aus. Ist das aus Manipulationsgründen erlaubt? So sind die Regelungen.

Dürfen Wahlentscheidungen per Bleistift abgegeben werden? Diese Frage stellen sich viele nach der Land- und Bezirkstagswahl am vergangenen Sonntag. Mehrere Leserinnen und Leser meldeten sich bei der Redaktion und stellten die Frage, ob die Stifte in Wahllokalen hätten eingesetzt werden dürfen und inwieweit dadurch eine Manipulation etwa durch Radiergummis ermöglicht wird.

Eine Aichacherin berichtete etwa von Bunt- und Bleistiften in den Wahllokalen Schützenheim, Grundschule Mitte, Oberwittelsbach und Griesbeckerzell. Bei Nachfragen im Wahllokal in Aichach sei die Rede gewesen von "Sparmaßnahmen". Auch in Friedberg machten Wählerinnen und Wähler ähnliche Erfahrungen. Wie verbreitet Bunt- und Bleistifte in den Wahllokalen sind, lässt sich allerdings nur schwer feststellen. Das Landratsamt hat darüber keine Aufzeichnungen. "Die Ausgabe der Stifte wird grundsätzlich von den Wahlvorstehern beziehungsweise den Gemeinden vorgenommen", heißt es dazu aus dem Sachgebiet Wahlen.

Stimmabgabe mittels Bleistift ist prinzipiell zulässig

Laut Wahlanweisung des Innenministeriums sollten in den Wahlkabinen eigentlich dunkle, nicht radierfähige Stifte (möglichst Kugelschreiber) in gleicher Farbe bereitliegen, so Sachgebietsleiter Sebastian Ziegler. Gültig sind die Stimmen dennoch. Denn: "Prinzipiell ist jeder Stift zulässig. Werden Stimmzettel mit radierfähigen Stiften gekennzeichnet, führt dies nicht zur Ungültigkeit der Stimme." Man könne auch jederzeit eigene Stifte verwenden.

Ein Risiko der Wahlmanipulation sei äußerst unwahrscheinlich. "Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist insgesamt öffentlich", sagt Ziegler. Bei jedem Verfahrensschritt seien immer mindestens zwei Beisitzer unter Aufsicht des Wahlvorstehers beteiligt. Es gebe also eine gegenseitige Kontrolle und eine Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Offizielle Beschwerden sind beim Sachgebiet Wahlen im Landratsamt zu diesem Thema keine eingegangen.

Es gibt auch Gemeinden, die ausschließlich auf Kugelschreiber setzen. In der Verwaltungsgemeinschaft Aindling etwa wurden alle Wahllokale ausschließlich mit Kugelschreiber bestückt und im Bedarfsfall auch Ersatzkugelschreiber bereitgehalten – keine Bleistifte. In der Vergangenheit sei die Stiftwahl auch kein Thema gewesen, heißt es dort auf Nachfrage.

