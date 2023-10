Wahlergebnisse stehen fest: Zwei Aindlinger sind im Bezirkstag

Neben dem direkt gewählten Tomas Zinnecker (CSU) zieht Josef Settele über die Liste der AfD in den Bezirkstag ein.

Sie können künftig eine Fahrgemeinschaft bilden, wenn es von Aindling aus zu Sitzungen und Terminen des Bezirkstags geht. Ob das Tomas Zinnecker ( CSU) und Josef Settele ( AfD) auch wollen, bleibt aber abzuwarten, denn politisch liegen die Kommunalpolitiker ziemlich weit auseinander. Der ehemalige Aindlinger Bürgermeister (2002 bis 2020) und der langjährige Gemeinderat aus dem Ortsteil Gaulzhofen haben in ihrer gemeinsamen Zeit am Ratstisch so manchen Strauß ausgefochten.

Jetzt treffen sie neben dem Kreistag auch im Bezirkstag aufeinander. Dass Zinnecker in diesem Gremium weiterarbeiten kann, ist seit Montag klar. Er verlor zwar - wie nahezu alle CSU-Kandidaten – Stimmen gegenüber der Wahl 2018, verteidigte sein Direktmandat im Stimmkreis Aichach-Friedberg aber sicher. Seit Mittwoch steht fest, dass Settele über die Liste der Rechtspopulisten in den Bezirkstag einzieht. Der AfD-Fraktionschef im Kreistag und Handwerksmeister erhielt insgesamt rund 22.100 Stimmen in ganz Schwaben. Das reichte für Platz sechs auf der Liste und damit den letzten Platz für den Einzug. Seine Partei stellt in der neuen Wahlperiode sechs von insgesamt 34 Bezirksräten.

Josef Settele (AfD) aus Aindling ist im Bezirkstag. Foto: Evelin Grauer

Insgesamt gibt es 34 Bezirksräte in der neuen Wahlperiode

Die CSU hat alle 13 Direktmandate gewonnen und dazu kommen "normale" 13 Listenmandate und weitere acht Überhang- und Ausgleichsmandate. Die Freien Wähler stellen sechs Bezirksräte, die Grünen vier, die SPD zwei und auf FDP, Linke und ÖDP entfällt jeweils ein Sitz. Im Gegensatz zur Landtagswahl gilt bei der Bezirkstagswahl keine Fünf-Prozent-Hürde, darum sind FDP, Linke und ÖDP auch weiterhin im Schwaben-Parlament vertreten. Der Bezirkstag ist ein Kommunalgremium wie Stadt-, Gemeinderat oder Kreistag - auch für diese Wahlen gelten keine Fünf-Prozent-Hürden bei der Sitzvergabe.

Tomas Zinnecker (CSU) bleibt weiter im Bezirkstag . Foto: Agentur Simmeth

Von den weiteren Bewerbern aus dem Landkreis, Direkt- oder Listenkandidaten, hat niemand den Sprung geschafft. Landrat Klaus Metzger, Listenkandidat der CSU, hatte wie schon sein Stellvertreter Manfred Losinger bei der Landtagswahl, keine Chance für einen Einzug ins Gremium. Fast die Hälfte der Steuereinnahmen des Landkreises von den Kommunen (Kreisumlage) gibt das Wittelsbacher Land als Bezirksumlage weiter. Heuer sind das über 42 Millionen Euro. Der Haushalt des Bezirks beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro. 94 Prozent des Geldes fließen in den sozialen Bereich, vor allem für Behinderte und Bezirkskrankenhäuser. Der Rest ist für kulturelle Projekte, aber zum Beispiel auch den Erhaltungsgarten für seltene Obstbaumsorten. Erst am Samstag wurde eine Außenstelle am Plattenberg eröffnet.