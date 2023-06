Wallfahrer aus Aichach-Friedberg pilgern nach Altötting

Die Pfingstwallfahrt führt Hunderte Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und dem Raum Augsburg nach Altötting. Nach der Corona-Pause hat sich einiges verändert.

Die Pandemie zeigte bei der 64. Pfingstwallfahrt der Legio Mariens nach Altötting ihre Nachwirkungen. Bei der zurückliegenden regulären Wallfahrt im Jahr 2019 machten sich noch mehr als 1000 Pilger und Pilgerinnen aus dem Raum Aichach-Friedberg, Augsburg, München und Rosenheim mit der Gruppe drei auf den dreitägigen Marsch von Baldham zum Gnadenort Altötting. Nach der mehrjährigen Zwangspause halbierte sich die Gruppe auf rund 500 Personen.

Dennoch zeigte sich die Gesamtwallfahrtsleitung erfreut und sprach die Hoffnung aus, dass sich im nächsten Jahr wieder mehr Pilger an der Wallfahrt beteiligen. Trotz der geringeren Teilnehmerzahl hatte Rudi Loder, Leiter der Gruppe drei, mit seinen Helferinnen Christina Neiß und Cilly Hiemer in den vergangenen Wochen viel zu tun, um den reibungslosen Ablauf der Fußwallfahrt zu gewährleisten.

Pallottinerpater aus Friedberg ist bei gesamter Wallfahrt dabei

Pallottinerpater Christoph Lentz aus Friedberg beteiligte sich an der gesamten Wallfahrt. Nach der Heiligen Messe in der Pfarrkirche Maria Königin in Baldham, die Wallfahrer Stefan Sedlmair aus Durchsamsried bei Röhrmoos (Landkreis Dachau) an der Orgel begleitete, sandte der Pater die Gruppe bei herrlichem Wetter zur dreitägigen Wallfahrt aus.

Das rührige Team um Dr. Johanna Feldmeier, das die Gruppe 3 auf dem ganzen Weg betreute und so manche Blasen an den Füßen behandelte, feuerte beim Einzug in die Basilika die Pilger nochmals richtig an. Foto: Ernst Treml

Vor dem rund zehn Kilometer langen Marsch durch den Ebersberger Forst machte man in Pöring zur Brotzeit halt. Dort wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bestens versorgt. Die Marschroute war verlegt worden, da sich am früheren Brotzeithalt niemand mehr bereit erklärt hatte, die Wallfahrer zu verpflegen.

Am Pfingstsonntag laufen die Teilnehmer 33 Kilometer weit

Mittags machte die Gruppe in Ebersberg halt. Dort begrüßte Bürgermeister Ulrich Proske die Wallfahrtsleitung. Über Forsting führte der Pilgerweg nach Edling. In der dortigen Pfarrkirche endete erstmals der erste Tag nach rund 36 Kilometern Fußmarsch mit dem Segen von Pater Christoph Lentz.

Am Pfingstsonntag ging es vom Kellerberg bei Wasserburg auf den 33 Kilometer langen Weg nach Garching an der Alz. Der Gottesdienst am Pfingstsonntag in der Kirche von Schnaitsee wurde zum wiederholten Mal von den Mitgliedern der Blaskapelle Odelzhausen, die zum Teil auch aktive Wallfahrer waren, musikalisch gestaltet.

Insgesamt 2000 Pilgerinnen und Pilger erhalten Schlusssegen in Altötting

Auch in Schnaitsee half die Freiwillige Feuerwehr mit Speisen und Getränken aus, da die neben der Kirche liegende Gaststätte geschlossen hatte. In Peterskirchen kehrten die Wallfahrer im Festzelt der dortigen Feuerwehr nachmittags ein und trafen auf ihrem weiteren Weg auf die Pilgergruppe aus Rosenheim. In Engelsberg bezogen viele Rosenheimer Quartier. Der Rest ging weiter nach Garching und wurde dort von Pfarrer Hans Speckbacher und einigen Ministranten am Ortsbeginn empfangen und in die Herz-Jesu-Kirche begleitet.

In der Altöttinger Basilika wurde mit Weihbischof Wolfgang Bischof von der Erzdiözese München und Freising der Gottesdienst gefeiert. Foto: Ernst Treml

Für die letzten 18 Kilometer von Garching nach Altötting am Pfingstmontag bedurfte es von Hugo Baumeister bei dessen 59. Teilnahme, unermüdlicher Vorsänger der Gruppe, keiner großen Motivation mehr. In Heiligenstatt schlossen sich die Wallfahrer den anderen Gruppen aus dem Raum München an. Gemeinsam machten sie sich auf den sechs Kilometer langen Weg zur Basilika in Altötting. Weihbischof Wolfgang Bischof zelebrierte den Festgottesdienst und schickte die insgesamt rund 2000 Pilgerinnen und Pilger nach dem Schlusssegen zum verspäteten Mittagessen. Ab 16 Uhr machte sich ein Großteil der Teilnehmenden mit Bussen auf den Heimweg.