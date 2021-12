Aichach-Friedberg

18:45 Uhr

Wann gibt es Impftermine über die Feiertage in Aichach-Friedberg?

Plus Auch an den Feiertagen wird in Aichach-Friedberg in den Impfzentren Dasing und Kissing geimpft. Wann sie geöffnet haben und wann welche Termine freigeschaltet werden.

Von Nicole Simüller

Für die beiden Impfzentren des Landkreises Aichach-Friedberg in Dasing und Kissing sind am Donnerstag auf der Internetseite www.impfzentren.bayern Termine für die beiden folgenden Wochen freigeschaltet worden. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. In beiden Impfzentren wird zeitweise auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel geimpft. Hier ein Überblick.

