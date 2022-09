Wann kommt der neue Corona-Impfstoff nach Aichach-Friedberg?

Der angepasste Impfstoff von Biontech und Moderna ist in dieser Woche zwar im Impfzentrum in Dasing angekommen, doch verimpft wird er noch nicht.

Bis zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren mehr als 93.000 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg grundimmunisiert, hatten also mindestens zwei Corona-Impfungen erhalten. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring hervor, das das RKI im Sommer veröffentlicht hat. Über die Sommermonate war die Nachfrage eher verhalten. "Inzwischen verzeichnen wir einen kleinen Anstieg", heißt es aus dem Impfzentrum. Mit dem angepassten Impfstoff von Biontech und Moderna rechnet man dort mit einer weiter steigenden Nachfrage.

Impfzentrum in Dasing rechnet mit steigender Nachfrage durch neue Corona-Impfstoffe

In den vergangenen Wochen haben sich besonders Menschen ab 60 Jahren im Impfzentrum impfen lassen, weil die Auffrischungsimpfungen hauptsächlich für diese Altersgruppe von der Stiko empfohlen wird. Wann genau die Impfungen mit den an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe starten kann, ist noch unklar. Denn noch fehlt die Stiko-Empfehlung. Die Lieferung des Impfstoffes soll dagegen in dieser Woche erfolgen. Sobald die Empfehlung vorliegt, kann im Impfzentrum in Dasing dann auch geimpft werden. "Wir verkünden, sobald klar ist, wann es losgeht", teilen die Verantwortlichen mit.

Erst mit der Stiko-Empfehlung ist klar, für wen der Impfstoff empfohlen wird oder wie lange man nach einer Infektion mit einer Auffrischungsimpfung warten sollte. Die Anmeldung für eine Impfung kann weiterhin über das Impfportal erfolgen. Aber auch Impfungen ohne Termin sind möglich. Bei Bedarf kann auch die Personalkapazität wieder erhöht werden, die derzeit stark zurückgefahren ist. Eine Wiedereröffnung des zweiten Impfzentrums in Kissing ist nach derzeitigem Stand allerdings nicht vorgesehen. "Bei Bedarf werden aber wieder mobile Teams in Einrichtungen und Gemeinden unterwegs sein", so das Impfzentrum.

