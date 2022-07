Warum auf der Paartalbahn manche Züge ausfallen

Plus Ein Fahrgast klagt über Zugausfälle und Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Aichach und Augsburg. Die Bayerische Regiobahn erklärt, woran das liegt.

Immer wieder würden auf der Strecke der Paartalbahn einzelne Züge ausfallen, hat uns ein Leser aus Obergriesbach berichtet. Betrieben wird die Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt von der Bayerischen Regiobahn ( BRB). Eine Sprecherin erklärt, warum es zu Zugausfällen kommt.